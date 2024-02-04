الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشيوخ" ينظر 18 تقريرًا بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ينظر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 18 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبـة مقدمة من النواب وتشمل تقرير لجنـة الطاقـة والبيئـة والقـوى العاملـة، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب رمضـان إمـام، بشأن إعادة فتح المكتـب الخـاص بخـدمات شـحن كـروت الغـاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد.


كما تتضمن 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن اقتراحـات برغبات مقدمة من النائب محمـد صـلاح البـدري، بشـأن إضـافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، ومن النائبـة هبـة شـاروبيم، بشـأن: "تـدريس العلـوم الإنسانية والاجتماعيـة بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر ومن النائبـة  كاميليـا صـبحي، بشـأن "التمكين الرقمـي للطفل وحمايتـه فـي البيئـة الرقمية".


كما تشمل 6 تقارير للجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من النـواب محمـود أبـو سـديرة وأحمـد جـلال أبـو الـدهب ومجـدي القاض بشأن: "سرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال في مستشفى طما بسوهاج".


وتشمل أيضًا 3 اقتراحات برغبـة من النائـب مـؤمن معـاذ بشـأن "تـوفير أماكن لمكاتـب العلاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد بمراكز الفرافرة، وبلاط، وباريس" وبشـأن "إنشـاء قسـم للأمراض النفسية وعـلاج الإدمـان بمحافظة الوادي الجديد" وبشـأن "إنشـاء مجمـع للتأمين الصحي بالوادي الجديـد بمدينة الخارجة" واقتراح من النائـب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر، بشـأن "سـرعة انشـاء مستشفى بنقـادةالمركزي الجديد"، وكذلك اقتراح من النائب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر، بشـأن "إنشاء مستشفى متخصـص لعـلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا".


وكذلك 4 تقارير للجنة الزراعة والري عن اقتراحات برغبات تشمل اقتراحين برغبـة من النائـب محمـد السـباعي، بشـأن "تخصيص قطعة أرض فضـاء غيـر مستغلة لإنشاء سوق للباعة الجائلين بمركز ومدينة الحسينية" وبشـأن "التوسـع فـي زراعـة غابـات أشـجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها" واقتراحين برغبة من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد وبشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد، وتقرير لجنـة حقـوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبة كاميليا صبحي بشأن "أهمية دعم نظام الأسر البديلة".


وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنـة التعليم والبحث العلمـي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات، ومكتـب لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغـر عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة نهى زكي بشـأن وضع آليات ربط البحث العلمي لتعزيز وتعميق التصنيع المحلي.


وكذلك تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب اسامة فهـيم، بشـأن "إعـادة هيكلـة مستشفيات التكامـل بمحافظـة المنوفية".


ومن النائب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر، بشـأن "سـرعة الانتهـاء مـن تجهيـزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي"، كما ينظر تقرير اللجنـة المشتركة مـن لجنـة الزراعـة والـري ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية عن المناقشـة العامـة، المقـدم مـن النائـب سـالـم شـتيوي، وعشرين عضوًا، بشأن "سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري".

مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

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