السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عيسى زيدان: المتحف المصرى الكبير أعظم هدية من مصر للعالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الأعمال الأثرية على وشك الانتهاء بنسبة 100%، حيث يتم الآن وضع اللمسات النهائية لضبط الإضاءة والحرارة والرطوبة.

وأضاف زيدان في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أنه خلال أيام قليلة جدًا سيتم الانتهاء من جميع الأعمال الأثرية داخل قاعات العرض الرئيسية.

عيسى زيدان: نسعى لإظهار القطع الأثرية في أبهى صورها

وأكد أنه يتم الآن وضع اللمسات النهائية من أجل تظهر القطع الأثرية في أبهى صورها، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير أعظم هدية من مصر للعالم كله.

وأشار إلى أن الاهتمام بالتفاصيل أمر مهم جدًا، لأن ذلك يساعد في إظهار جمال القطع الأثرية، متابعًا: "هناك بطاقة تعريف على كل قطعة تحتوي على معلومات عن القطعة الأثرية".

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