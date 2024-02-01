مدير المتحف المصري لـ"الدستور" يكشف عن الخطة التكنولوجية لجذب الشباب (فيديو)

كشف الدكتور علي عبد الحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، خطة المتحف التكنولوجية لاجتذاب الشباب المصري ونحن بصدد افتتاح المتحف الكبير، مشيرا إلى أن المتحف أسس خلال الفترة الماضية ما يسمى بـ"المتاحف الافتراضية" والتي تعتمد على تقنية "الواقع الافتراضي" لتقديم مقتنيات وآثار المتحف المصري بالتحرير للشباب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وبسؤاله حول نسبة زيارات الشباب للمتحف المصرى بالتحرير، أوضح مدير المتحف المصري في تصرح لـ"الدستور"، أنه لا يوجد حتى الآن إحصائيات رسمية حول نسب زيارات المتحف من الشباب إلا أنه بشكل عام تقترب زياراتهم من 5٪.

وأوضح مدير المتحف المصري أنه من المقرر في شهر مارس المقبل إطلاق عدد من الخدمات الافتراضية بالمتحف للعمل على تقديم جولات افتراضية لمحبي الآثار.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.