الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى يشيد بالدور السعودى فى تعزيز التضامن العربى

العسومي ومندوب السعودية
العسومي ومندوب السعودية بجامعة الدول

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية، مؤكدًا أن سياساتها الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تمثل صمام أمان للقضايا العربية، ومثمنًا أيضًا سعيها الدءوب نحو حلحلة الأزمات القائمة في المنطقة العربية، من خلال تحركاتها المستمرة على كل المستويات، فضلًا عن العديد من المبادرات التي تطلقها بهدف التوصل إلى تسويات وحلول سياسية نهائية لتلك الأزمات.

بحث تطورات الأحداث في قطاع غزة

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السفير عبدالعزيز بن عبد الله المطر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمقر المندوبية بالقاهرة، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا والمستجدات على الساحة العربية، والتي يأتي في مقدمتها تطورات الأحداث في قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة.

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جهود السعودية لدعم وتعزيز أواصر العمل العربي

كما أشاد "العسومي" بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لدعم وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك، ودورها الرائد في تعزيز التضامن العربي والوقوف بجانب الأشقاء في المنطقة العربية، مضيفًا أن الدور الذي تقوم به السعودية وجهودها المستمرة هي محل تقدير على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية. كما أشاد رئيس البرلمان العربي، خلال اللقاء، بالدور الذي يقوم به أعضاء المملكة العربية السعودية في البرلمان العربي، وجهودهم المقدرة في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وخدمة مصالح الشعب العربي.

"عبدالله المطر" يثمن دور البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية

من جانبه، ثمن السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، مشددًا على ضرورة التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

خادم الحرمين الشرفين رئيس البرلمان العربي العسومي ​السعودية​ سفير خادم الحرمين الملك سلمان

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