الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في يوم المرأة العربية

رئيس البرلمان العربى: المرأة العربية لها دور رائد فى نهضة المجتمعات

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أكد  عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على الدور الرائد للمرأة العربية في نهضة المجتمعات، وما وصلت إليه من مكانة متميزة في كافة المجالات وتبوأها أعلى المناصب العليا والقيادية، مشيدًا بدورها في دعم مسيرة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات العربية، جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من شهر فبراير من كل عام.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة النهوض بالتشريعات الداعمة للمرأة العربية لأداء رسالتها ودورها الحيوي وحفظ حقوقها في ظل عالم يموج بالتحديات الصعبة، التي تؤثر على القيام بدورها خاصة لما تشهده المرأة حاليًا من أوضاع صعبة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة ونزوح اللاجئين وسوء المعاملة والاستغلال.

 

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ونوه "العسومي" بدور البرلمان العربي في هذا الصدد بإصدار الوثيقة العربية لحقوق المرأة، والتي تعد أول تشريع يسنه البرلمان عرفانًا بدور المرأة العربية، وتقديرًا لمكانتها الرفيعة، لتكون إطارًا تشريعيًا ومرجعًا عربيًا في سن القوانين الخاصة بها. 

 الاحتلال الإسرائيلي يمارس عنفًا ممنهجًا ضد المرأة الفلسطينية 

ولفت رئيس البرلمان العربي، إلى أن هذه المناسبة تأتي والمرأة الفلسطينية تعيش في ظل ظروف قاسية ومأساوية من عنف ممنهج يمارس ضدها على يد الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتجويع وتشريد وسياسة حصار، مثمنًا عاليًا التضحيات التي تقدمها المرأة الفلسطينية في سبيل الدفاع عن أرضها، مؤكدًا أنها رمز وأيقونة للنضال والتضحيات، داعيًا المجتمع الدولي لحشد جهوده لإنقاذ النساء في غزة.

المرأة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي يوم المرأة العربية المرأة المرأة العربية الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

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