الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربي يشيد بنهضة جيبوتي في المجالات التنموية

العسومي ورئيس وزراء
العسومي ورئيس وزراء جيبوتي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي حققتها جمهورية جيبوتي في مختلف المجالات بفضل الجهود التي تبذلها حكومة جيبوتي، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس الجمهورية، وتحقيق منجزات اقتصادية مهمة وسعيها بخطى حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بتنويعها لمصادر الاقتصاد وجذب الاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي، بما يلبي تطلعات الشعب الجيبوتي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي بالإنابة علي حسن بهدون، لرئيس البرلمان العربي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها العسومي، لجمهورية جيبوتي.

دعم الأمن والاستقرار في الوطن العربي

وثمَّن رئيس وزراء جمهورية جيبوتي بالإنابة، الجهود الحثيثة التي يقودها البرلمان العربي بقيادة العسومي، في تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم قضايا المنطقة ودعم الأمن والاستقرار في الوطن العربي والدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية الأولى والمركزية للعرب.

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وأكد بهدون انعكاس هذه الجهود على الدبلوماسية البرلمانية التي حققت العديد من النجاحات في سبيل تحقيق الترابط والتكامل العربي، وصون مقدرات الأمة العربية في ظل التحديات الراهنة.

وأعرب عن خالص تهانيه للعسومي بمناسبة تقلده وسام القائد السابع والعشرين من يونيو من قبل  الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس الجمهورية وهو أعلى الأوسمة التي تمنحها جيبوتي، تقديرًا لجهوده الكبيرة التي بذلها لخدمة قضايا أمتنا العربية والدفاع عنها.

العسومي ورئيس وزراء جيبوتي
العسومي ورئيس وزراء جيبوتي
العسومي ورئيس وزراء جيبوتي
العسومي ورئيس وزراء جيبوتي
العسومي ورئيس وزراء جيبوتي
العسومي ورئيس وزراء جيبوتي
العسومي ورئيس وزراء جيبوتي
العسومي ورئيس وزراء جيبوتي
البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي رئيس وزراء جيبوتي جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيله

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