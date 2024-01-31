الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لتقديمها للحوار الوطنى.. "الجيل": نعد حلولًا مناسبة للمرحلة الراهنة

محمود عز الأمين المساعد
محمود عز الأمين المساعد لحزب الجيل

أعلن محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، عن أن الأمانة العامة للحزب في انعقاد دائم ومستمر للاستعداد للمرحلة الثانية من الحوار الوطني ، فور إعلان الأمانة الفنية للحوار عن موعد انعقاده.

وأكد أن الحزب يعكف حاليًا على استكمال ملفاته في جميع محاور لجان الحوار، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، لما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حالية، وسنقدم عددًا من الحلول المناسبة لهذه المرحلة الراهنة.

إعداد أوراق عمل من أرض الواقع

كما أكد عز أن الأمانة العامة للحزب أعطت توجيهاتها لأمانات المحافظات بعقد ورش عمل في أنحاء الجمهورية ولقاءات مباشر مع المواطنين، وإعداد أوراق عمل من أرض الواقع تلخص المستجدات في المشاكل الاقتصادية والمشاكل والمعوقات التي تواجه المواطن، مع وضع مقترحات قابلة للتنفيذ ورفعها للهيئة العليا تمهيدًا لدراستها من قبل المتخصصين وتقدميها للحوار الوطني.

"الجيل": نعمل على الانتهاء من مقترحات الحزب بشأن وثيقة التوجهات الاقتصادية

ضياء رشوان: فرصة أسبوعين لإرسال التصورات مكتوبة لـ"الحوار الوطنى"

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي أن إعلان الأمانة الفنية للحوار الوطني كان بمثابة إعلان عن نجاح المرحلة الأولي منه، مشددًا على أن يتم تنفيذ توصيات الحوار من قبل الحكومة في أسرع.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه طالب جميع الأطراف بتقديم تصوراتهم مكتوبة ومحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع ضرورة تحديد أولويات النقاش داخل الحوار الوطني.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، خلال تصريحات إعلامية، أنه أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة لمدة أسبوعين كاملين؛ لإرسال تصوراتهم المختلفة فيما يخص موضوعات النقاش بـ الحوار الوطني.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سوف يقوم بعمل جدول خاص بالموضوعات الأولى بالنقاش.

وأشار إلى أن هناك احتياجًا عاجلًا من المواطنين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، حيث إن الأزمات الاقتصادية الحالية تشكل صعوبة كبيرة على المواطنين.

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