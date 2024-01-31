الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زكي عباس: اتصالات االسيسي الدولية لدعم غزة دليل دعمه حقوق الإنسان

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة مع رؤساء وملوك وقادة العالم لوقف إطلاق النار على غزة، دليل على إنسانيته ودعمه لحقوق الإنسان.

أضاف عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي ويبذل قصارى جهده لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

وأكد عضو مجلس النواب، أن اتصالات الرئيس السيسي المستمرة مع قادة العالم تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية، وإحياء مسار السلام للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذى يحقق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

كاتبة صحفية: الرئيس السيسى يواصل جهوده لوقف التصعيد فى غزة (فيديو)

وأشار النائب زكي عباس إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبنى رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وطالب بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

كان تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالات هاتفية من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، وتناولت المباحثات الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار

الاتصال تناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع الجاري، حيث تم استعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بكميات كبيرة وفي أسرع وقت، كما تم تناول الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهالي القطاع، لاسيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تم تأكيد أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنساني. 

وخلال الاتصال، رحب الرئيس بالدور الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما تقدم "جوتيريش" بالشكر لمصر على دورها الجوهري في العمل على التهدئة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

النائب زكي عباس الرئيس السيسي النائاب النواب السيسي الرئيس للقضية الفلسطينية 100 يوم من الحرب على غزة

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