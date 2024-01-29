الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجيل: استئناف جلسات الحوار الوطنى والبدء بقضايا الاقتصاد يعكس رغبة القيادة السياسية فى تحسين معيشة المواطنين

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس

ثمّن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز الحوار، خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدًا أن دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصادي تعكس رغبته فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

خطوة مهمة لتحسين ودفع الاقتصاد المصري 

وأضاف "هجرس"، فى تصريحات له، أن التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط.

المؤتمر: الحوار الوطنى يسهم فى إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن بدء المرحلة الثانية بقضايا الاقتصاد استجابة لدعوة الرئيس

وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي مجلس أمناء الحوار الوطني بتوسيع الدعوة لتشمل عددًا أكبر من المتخصصين والخبراء الاقتصاديين للمشاركة فى الجلسات الفعلية، لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيدًا عن الآراء التي لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية ككل ليست فقط السياسية، لأنه ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ البداية لإجراء حوار وطني بين مختلف أبناء الشعب.

وفي وقت سابق، أمس، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وأضاف أن الحوار سيبدًا فورًا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخرًا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلًا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليًا بتداعياتها الاجتماعية.

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