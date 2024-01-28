الأحد 28 يناير 2024
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سياسي

الحركة الوطنية: الحوار الوطنى يفرز حلولًا سياسية متفردة ويرسم خريطة الأولويات للمرحلة المقبلة

الدكتور محمد مجدي
الدكتور محمد مجدي

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الحوار الوطني أفرز حالة سياسية متفردة تعيشها مصر في الفترة الراهنة، وساهم في تقوية الأحزاب، وهي حالة لم تعشها مصر على مدار عشرات الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني ساهم في وحدة الصف وتوحيد الجهود بين كل القوى السياسية لإعلاء مصلحة الوطن، كما أن الفترة المقبلة ستتطلب تضافر جهود الأحزاب مع الحكومة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها مصر وإيجاد حلول لمشكلات المواطنين.

وقال "مجدي" إن رؤية القيادة السياسية المصرية من الحوار الوطني تتمثل في ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، التي يعد توفير المناخ الديقراطى وبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين كل هذه العناصر أعمدة تلك الجمهورية الجديدة، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استكمال الحوار الوطني، وهو ما يؤكد الإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية وبناء كوادر سياسية.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة إلى أن الحوار الوطني ساهم في تحريك الحياة الحزبية وكسر حالة الجمود التي سادت الحياة السياسية في مصر خلال العقود الماضية، وهو ما انعكس على طاولة المناقشات العميقة التي شهدتها جلسات الحوار الوطني الماضية، والتي من المنتظر أن يتم استكمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحوار الوطني فتح كل الملفات التي تهم الشارع المصري ولم يشهد أي خطوط حمراء، وكان هناك الرأي والرأي الآخر، وخرجت منه توصيات عديدة في مختلف المجالات تضمن تطويرًا ملحوظًا بالمشهد السياسي خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح "مجدي" أن الحوار الوطني يعمل على رسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، لا سيما وأنه يشمل كل التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، خاصة أن هناك التزامًا من الدولة المصرية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، وهو ما يساهم في رفع مستوى النضج السياسي للأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تشهد عهدًا جديدًا من تفعيل الديمقراطية الإيجابية التي تستهدف بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها على المستوى العام.
 

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