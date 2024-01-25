رحاب موسى: الاحتفال بعيد الشرطة رد جميل لرجال ضحوا بأرواحهم للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بعيد الشرطة كل عام، والذي يوافق 25 يناير، يستهدف توعية وتعليم الأجيال المقبلة بكيفية حماية أمن واستقرار الوطن الداخلي.

وأوضحت موسى أن تخليد ذكرى شهداء الشرطة كل عام بمثابة واجب وطني ورد جميل لرجال ضحوا بأرواحهم ودمائهم، للحفاظ على أمن واستقرار.

وأكدت أن رجال الداخلية شريك أساسي مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة، والتاريخ سيقف شاهدًا على هذه التضحيات والجهود.

وأشارت إلى أن الشعب المصرى كله يقدر تضحيات رجال الشرطة البواسل الذين ضحوا وما زالوا من أجل رفعة وطننا الغالى، والحفاظ على أمنه وسلامته.

ووجهت النائبة رحاب موسي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، والذى يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التى راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.