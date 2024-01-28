الأحد 28 يناير 2024
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سياسي

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بتحسين جودة التعليم الجامعى استراتيجية لبناء جيل واعٍ

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين جودة وكفاءة التعليم الجامعي بمثابة استراتيجية وطنية لبناء جيل واعٍ يتناسب مع الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي، يسعى إلى تحويل مصر لمقصد لتلقي التعليم الجامعي من مختلف الدول، ما يسهم بشكل غير مباشر في التنمية الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير وتحسين جودة التعليم هو أساس مستقبل مصر من خلال تخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج ومواكبة التطورات العالمية.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن ربط العملية التعليمية بسوق العمل يستهدف توفير عمالة مدربة تتناسب مع فرص العمل التي تحتاجها الدولة، ما يعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تسعى إلى سد الفجوة الحاصلة بين شباب الخريجين وسوق العمل لمنع الهجرة غير الشرعية، قائلًا: «الشباب المصري هو ثروة مصر الحقيقية التي ستحقق التنمية الشاملة في كافة المجالات وتعيد مصر لرياتها مرة أخرى».

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى لرفع جودة وتنافسية منظومة التعليم الجامعى

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النائب عمرو عكاشة توجيهات الرئيس السيسي جودة التعليم الجامعي التعليم العالي

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