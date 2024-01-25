الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية عيد الشرطة حملت رسائل طمأنة للشعب المصرى

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، حملت العديد من الرسائل المهمة منها طمأنة الشعب المصري بأمن واستقرار الدولة، وتوضيح وكشف التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وأوضح عباس أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني لدعم الاقتصاد تستهدف وضع حلول جذرية لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد الوطني، علاوة على التأكيد على نجاح الحوار الوطني بالخروج بتوصيات حقيقية لدعم الدولة.

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وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس السيسي عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأكيد على استمرار دعم مصر القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان بالنسبة للقيادة السياسية والدولة المصرية.

وأكد النائب زكي عباس أن رجال "الداخلية" ضحوا بأرواحهم ليحافظوا على أمن واستقرار الوطن، علاوة على مواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع رجال القوات المسلحة.

ووجّه النائب زكي عباس التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

النائب زكي عباس السيسي النواب النائب عيد الشرطة

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