السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي يبني الجمهورية الجديدة بالتعليم والتنوير

السيسي
السيسي

ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، التوجيهات الرئاسية برفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أيقن بأنه لا سبيل لنهضة تنموية شاملة إلا بالتعليم وأن توجيهات الرئيس هي استراتيجية وطنية تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة، وبمثابة خارطة طريق لنهضة حقيقية شاملة، بإعطاء التعليم أولوية قصوى.

txt

وزير التعليم العالي: إعداد محتوى تعليمي عن التسامح الديني وآداب الحوار

txt

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى لرفع جودة وتنافسية منظومة التعليم الجامعى


وقال عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اجتماع الرئيس السيسي اليوم ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، أكد أن هناك إصرار وعزيمة  علي السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، ويذكرنا بما فعلة محمد علي باشا باني مصر الحديثه، الذي أولي التعليم اهميه قصوي، حتي باتت مصر منارة تنمويه وتعليميه أضاءت الشرق.

وأضاف عبد العزيز أن الرئيس أعاد هذا النهج وبدء بالتعليم والتنوير في بناء الجمهورية الجديدة، الذي ظل منسيا لعقود من الزمن، والقي الرئيس حجرا في المياة الراكدة، ليكون التعليم رأس الحربة التي تواجه به مصر المستقبل.

وبين أن مصر زاخرة بالعقول الافذاذ القادرة علي تحقيق نجاحات كبيرة جدا في كل المجالات، بالفكر والتعليم لتعود مصر الي سابق عهدها في الرياده والقيادة.

وتابع عبد العزيز أن توجيهات الرئيس بتحسين جودة التعليم الجامعى وربطه بسوق العمل، هي اختيار لا حياد عنه لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثه تقوم علي عقول وسواعد ابنائها ونسف الفجوة التي كانت موجودة بزيادة الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي

وكان الرئيس السيسي قد اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي، في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميًا وعالميًا، وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة، أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر.

النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ التوجيهات الرئيس السيسي التعليم

الأكثر قراءة

عاجل| "72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"برودة طوبة الشديدة".. كام طوبة اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم في مصر

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟