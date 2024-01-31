"البرلمان العربى" و"جامعة الدول" يبحثان تعزيز آليات التعاون المشترك

التقى المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي مع السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما يخدم تعزيز العمل العربي المشترك على الصعيدين الرسمي والبرلماني.

وأكد الجانبان أن التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية تستدعي مزيدًا من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية وتعزيز التضامن العربي، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن بعض سبل وآليات تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة.