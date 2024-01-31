خطة النواب: ما يحدث بمستشفى طما المركزي "عار على وزارة الصحة"

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه على الرغم من بدء العمل بمستشفى طما المركزي منذ 7 سنوات من عام 2017 إلا إنه لم يتم انتهاء العمل بها حتى تاريخه، منتقدا التأخر المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة في أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ومعاناة مئات الآلاف من المرضي من موطني طما.

وأكد سالم، أن عدم الانتهاء من الأعمال يؤكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام، متسائلا هل الوزارة غير قادرة على الانتهاء من الأعمال لواحد من أهم المستشفيات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين يبلغ عددهم تقريبا 500 الف نسمة، خاصة أن الوزير سبق وتعهد في يونيو 2022 بإنهاء الأعمال وقام بسحب الأعمال في فبراير 2023 وإسنادها لشركة أخري وتعهد الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير هنا بلجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة في مايو 2023 بانتهاء الأعمال قبل يونية 2024، وأثناء زيارة الوزير لمحافظة سوهاج وسوالنا لهة عن ما تم من إنجازه أكد أنه سيتم الإسراع في التنفيذ.

وأضاف سالم أنه رغم كل تلك الوعود فإن نسب تنفيذ الأعمال تقريبا 55% فقط على مدار سبع سنوات بالكامل.

وأكد حسام أبوزيد وكيل وزارة الصحة أن الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات سيقوم بزيارة قريبة للمستشفى لمتابعة الأعمال على الطبيعة.

وقال وكيل خطة النواب مستنكرا: “لا نريد زيارات من مسؤولين ولكننا نريد سرعة الانتهاء من الأعمال فقد زارانا الوزراء ومساعدوهم على مدار سنوات وأطلقوا عشرات التصريحات والتعهدات دون الالتزام بها أو الانتهاء من الأعمال وما زال الموطنين يعانون من عدم وجود الخدمة الطبية بطما”.