"اقتصادية النواب" تقدم 5 مقترحات لحل أزمة الدولار

قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يبدأ من خلال تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الدين العام والترشيد الدولاري وتنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا ملف الحماية الاجتماعية.

القطامى: الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة، وهناك تداعيات كثيرة سبب الأمر، بداية من الأحداث العالمية المتلاحقة، مرورا بالأوضاع الإقليمية المتقلبة، كل ذلك ساهم بقوة في الأوضاع الجارية، إضافة لعدد من الممارسات التي تتطلب إعادة نظر، بداية من التركيز على المشروعات الصغيرة ودعم القائمين عليها، والقضاء على السوق الموازية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.

متطلبات تمكين القطاع الخاص

وأكد النائب عمرو القطامي أن تمكين القطاع الخاص يتطلب الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول بشكل كامل، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، ومن ثم في هذه الحالة سيكون هناك مردود اقتصادي كبير على الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم بقوة في الخروج من الأزمة سريعا.

رفع معدلات النمو والتشغيل

وأشار النائب عمرو القطامي إلى ضرورة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والتسويق لهذا الأمر بشكل جيد، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات، خاصة أن هذه الصناعة نجحت بعض الدول المجاورة فى تحقيق مكاسب كبيرة فيها.

وينظر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 18 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، منها تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمـام، بشأن إعادة فتح المكتب الخاص بخدمات شحن كروت الغاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد.

كما تتضمن 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عـن اقتراحات برغبات مقدمة من النائب محمد صلاح البدري، بشأن إضافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، ومن النائبـة هبة شاروبيم، بشـأن "تدريس العلـوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر"، ومن النائبة كاميليا صبحي، بشأن "التمكين الرقمي للطفل وحمايته في البيئة الرقمية".