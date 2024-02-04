الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتراح برلمانى لتقليص نفقات المستشارين فى الوزارات والمحافظين

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو  لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بشأن تقليص نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.

وأشارت "متى" في بيان صحفي لها، إلى أن كل دول العالم التى تعثرت لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات، مؤكدة أنها تقترح تخفيض نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة، بهدف تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه على سبيل المثال إذا كان فى كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشارًا، من الممكن تقليص عددهم إلى 5 مستشارين، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصها إلى سيارتين فقط، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسياراته يكون أفضل لتقليل استخدام البنزين، ما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

"الشيوخ" ينظر 18 تقريرًا بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.. اليوم

وكشفت عن أن مجلس النواب السابق كان يستعين فى الفصل التشريعى الأول ببعض مستشارى مجلس الدولة للمشاركة فى سن القوانين فى اللجان النوعية بمجلس النواب، إلا أن مجلس النواب الحالى قرر الاستغناء عن هؤلاء المستشارين، بهدف تخفيف الضغط على موازنة مجلس النواب، وبعد ذلك أصبح القانون يتم تشريعه، ثم يرسل بعد ذلك إلى مجلس الدولة، دون الحاجة إلى تواجد بعض مستشارى مجلس الدولة داخل مجلس النواب.

وينظر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 18 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبـة مقدمة من النواب وتشمل تقرير لجنـة الطاقـة والبيئـة والقـوى العاملـة، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب رمضان إمـام، بشأن إعادة فتح المكتـب الخـاص بخـدمات شـحن كـروت الغـاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد.


كما تتضمن 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن اقتراحـات برغبات مقدمة من النائب محمـد صـلاح البـدري، بشـأن إضـافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، ومن النائبـة هبـة شـاروبيم، بشـأن: "تـدريس العلـوم الإنسانية والاجتماعيـة بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر ومن النائبـة  كاميليـا صـبحي، بشـأن "التمكين الرقمـي للطفل وحمايتـه فـي البيئـة الرقمية".

النائبة إيفلين متى اقتراح برلماني رئيس صناعة النواب مجلس الوزراء السيد المستشار علاء الدين فؤاد

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