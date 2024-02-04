مقترحات البرلمان للتصدى لارتفاع أسعار السلع قبل شهر رمضان

تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للسلع

اقترح النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية مع مراعاة مستلزمات الإنتاج وكذلك تسعير السلع خاصة الاستراتيجية، في ظل الارتفاع الكبير وبعضه غير مبرر للسلع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على المواطنين بشكل كبير خاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.



وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اللجنة سيكون منوط بها وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لتوريد المحاصيل الزراعية حتى نتفادى أزمة توريد المحاصيل الزراعية كل عام، إضافة لتسعير السلع، مع وضع هامش ربح وإعلان الأسعار فى مختلف وسائل الإعلام، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوتًا كبيرًا بين الأسعار سواء المكتوب على العبوة أو الأسعار التى يتم بيع السلع بها للمستهلك.

وأشار إلى أن اللجنة ستضم فى عضويتها ممثلين من وزارات التموين والزراعة والري والتجارة والصناعة، وتعمل بجد فى هذا الملف وإعلان التسعير الخاص بالسلع وفقًا للمتغيرات العالمية والأسباب التى قد تؤثر حقًا على أسعار السلع فى السوق المصرية، إضافة لتسعير المحاصيل خاصة بالقرب من موسم حصاد القمح.



وأكد أن إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات سيكون له دور كبير فى الحد من الأزمة الكبيرة فى تفاوت الأسعار، وسيكون ذلك بناءً على توصية اللجنة المنوط تشكيلها، وأن تكون هناك إرادة حقيقية من قبل الوزارات الممثلة فى إيجاد حلول واقعية لتفادي انفلات الأسعار قبيل شهر رمضان، خاصة فى ظل عدم إحكام الرقابة على الأسواق بالشكل المطلوب.

وينظر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 18 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبـة مقدمة من النواب وتشمل تقرير لجنـة الطاقـة والبيئـة والقـوى العاملـة، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب رمضـان إمـام، بشأن إعادة فتح المكتـب الخـاص بخـدمات شـحن كـروت الغـاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد.



كما تتضمن 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن اقتراحـات برغبات مقدمة من النائب محمـد صـلاح البـدري، بشـأن إضـافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، ومن النائبـة هبـة شـاروبيم، بشـأن: "تـدريس العلـوم الإنسانية والاجتماعيـة بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية".