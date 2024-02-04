انخفاض واضح للأسعار.. تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأحد فى سوق العبور للجملة

انخفضت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، في سوق العبور للجملة لنحو أكثر من جنيه في سعر الكيلو الواحد لعدد كبير من الأصناف، فقد تراوح سعر الطماطم بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والبطاطس ما بين 7 و12.5 جنيه للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 7 و21 جنيهًا للكيلو.

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الخضروات، اليوم الأحد، لدى التجار في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم الأحد

سعر الكوسة من 10-14 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر من 3- 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 13-17 جنيها للكيلو.

سعر الملوخية من 13- 15 جنيها للكيلو.

أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 7- 9.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 3- 7 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 10- 12 جنيها للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 12- 15 جنيها للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 12- 15 جنيها للكيلو.

سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 12- 15 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة من 17- 25 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 6- 9 العبوة قفص.

أسعار الفلفل

سعر فلفل رومي "بلدي" من 8- 10 جنيهات للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 8-10 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي "بلدي" بين 5.5- 7.5 جنيه للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20- 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 15 و65 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات

سعر الفول الأخضر من 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة

سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.

سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ"الربطة 3 كيلو".

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب