المؤتمر: النهوض بالصناعة الوطنية أولوية قصوى لدى الدولة لتعزيز التنافسية

أكد المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن اتجاه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار، يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح المهندس علاء والي أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز التنافسية وفتح أسواق خارجية.

وأشار أمين حزب المؤتمر بالجيزة إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصرى، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.

تذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية

وتابع المهندس علاء والي أن الدولة تسعى نحو تذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية، والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى، وتشجيع الصناعة المصرية.

ولفت القيادي بحزب المؤتمر إلى أن جودة المنتج المصري قادرة على المنافسة العالمية وفتح وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كل العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

ينظر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 18 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقـوى العاملة عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب رمضـان إمـام، بشأن إعادة فتح المكتـب الخـاص بخـدمات شـحن كـروت الغـاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد.

كما تتضمن 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن اقتراحـات برغبات مقدمة من النائب محمـد صـلاح البـدري، بشـأن إضـافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، ومن النائبـة هبـة شـاروبيم، بشـأن: "تـدريس العلـوم الإنسانية والاجتماعيـة بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر، ومن النائبـة كاميليـا صـبحي بشـأن "التمكين الرقمـي للطفل وحمايتـه فـي البيئـة الرقمية".