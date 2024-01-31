الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: إطلاق تطبيق حكومي للإبلاغ عن شكاوى الأسواق خطوة مهمة لضبط الأسعار

المهندس علاء والي
المهندس علاء والي

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، إن اتجاه الحكومة لعمل تطبيق على الهاتف المحمول للإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تواجه الأسعار داخل الأسواق، خطوة مهمة لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار الجشعين فيها.

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رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسعار بالأسواق

وأوضح والي، أن المتابعة المستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة ضبط الأسواق تأكيد على حرص الدولة على توفير كل احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتقليل تأثر المواطن المصري بالتضخم وارتفاع الأسعار من خلال ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

وأشار المهندس علاء والي، إلى أن تفعيل الضبطية القضائية لموظفي جهاز حماية المستهلك سيسهم في ضبط الأسواق بشكل أكبر وأسرع لخوف التجار من التلاعب في الأسعار أو إخفاء بعض السلع لعمل عجز فيها لزيادة سعرها.

ولفت أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إلى أن توافر السلع المختلفة سيسهم في توازن الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين مما يسهم في توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

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رئيس الوزراء يتابع جهود ضبط أسعار الدواء فى الأسواق

المهندس علاء والي حزب المؤتمر ضبط الاسعار الرقابة على الأسواق الحكومة تطبيق على الهاتف المحمول للابلاغ عن التلاعب بالأسعار

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