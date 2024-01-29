الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الألاف من ذوي الهمم يترقبون دعمًا قويًا لصندوق قادرون باختلاف

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هناك بطء كبير من الحكومة فى اتخاذ القرارت، موضحا أنه فى عام 2020 خلال الفصل التشريعي الأول،  تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر، ولم تذكر فى أي مادة تعيين المدير التنفيذي.

txt

نائبات عن تعديلات قانون قادرون باختلاف: تساهم بقوة فى تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة

مقترحات تنسيقية شباب الأحزاب لتعديل قانون دعم ذوي الهمم 

وأضاف “فتحي” خلال كلمته فى الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه خلال الفصل التشريعي الحالي فى دور انعقاده الثاني تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بمشروع قانون لتغيير مسمى قانون دعم الأشخاص ذوي الاعاقة ليصبح صندوق قادرون باختلاف بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات، بالإضافة إلى مشروع قانون دعم قادرون باختلاف بمبلغ مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة حضرت هذه الاجتماعات ولم يكن هناك أي تعقيب من الحكومة خلال هذه الجلسات منذ عام 2020.

دعم الشباب والمشروعات الصغيرة

و أشار وكيل لجنة التصامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه كان من الممكن أن يقوم مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف بتعيين مدير تنفيذي طبقا للائحة التنفيذية، موضحا أنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية قابل الآلاف من ذوي الإعاقة الذي كانوا يأملون أن يدعم الصندوق المشروعات الصغيرة، وأن يدعم الشباب المتخصصين فى المجال الرياضي، بالإضافة إلى دعم كارت الخدمات المتكاملة.

txt

"الداخلية" تنظم زيارات لأطفال "قادرون بإختلاف"

 

وطالب النائب أحمد فتحي، الحكومة بسرعة التنفيذ، مؤكدا أنه يعلن موافقة على أي تعديلات تكون فى صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووافق من حيث المبدأ اليوم مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020.

النائب أحمد فتحي صندوق قادرون باختلاف الحكومة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اللائحة التنفيذية

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل.. توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل