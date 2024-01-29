نائبات عن تعديلات قانون قادرون باختلاف: تساهم بقوة فى تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة

أشادت النائبة مايسة عطوة، بدعم القيادة السياسية الي فئة ذوى القدرات الخاصة وقالت عطوة انه خلال السنوات الأخيرة حظي أصحاب الهمم بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرا للرئيس على دعمه لذوي الهمم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020.

ومن جانبها قالت النائبة ابتهاج الطوخى، إن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة، ومن ثم هذا التعديل الذى نحن بصدده اليوم خطوة جادة من قبل الدولة لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.

وقالت النائبة آيات الطباخ، إن التعديل يساهم بقوة فى تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة، وذلك من خلال منح المزيد من الصلاحيات للقائمين على الصندوق لسهولة التفعيل على أرض الواقع للتشريع، ومن ثم سينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

فيما قالت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 يساهم بقوة فى تفعيل التشريع على أرض الواقع، ومن ثم حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها سواء فى الدستور أو القوانين الخاصة بهم

واستعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين.

وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.