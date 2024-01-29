"الداخلية" تنظم زيارات لأطفال "قادرون بإختلاف"

نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات للأطفال ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة.

وتم تنظيم زيارة إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط لعدد من الأطفال من ذوي الإعاقة "قادرون بإختلاف" وذويهم تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنيات تاريخية.

وقد شملت الزيارة عروض مسرحية تاريخية، بالإضافة إلى زيارة إلى وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية ببحيرة عين الحياة بالفسطاط، حيث تم تقديم عروض للخيالة والكلاب البوليسية، كما تضمن البرنامج إحتفالية غنائية وعروض موسيقية.

ومن جانبهم توجه الحضور بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.