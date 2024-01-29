الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"الأمن المركزى": تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية

ارشيفية
ارشيفية

قام قطاع الأمن المركزى بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة القطاع ويأتي ذلك إستمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

قطاع الأمن العام البحث الجنائي إتخاذ الإجراءات القانونية امن القاهرة أمن الجيزة وزارة الداخلية

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