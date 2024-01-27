"الداخلية" توجه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا على المواطنين (صور)

تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72..

وجهت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بعدد من المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحضارية الجديدة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى، ومد جسور التواصل مع المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى جميع المناسبات، واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".

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كما وجهت الداخلية عدد من القوافل إلى أهالى المناطق الحضارية الجديدة "منطقة حى الأسمرات - مجمع الخدمات الإجتماعية بالمقطم بمحافظة القاهرة – حى أهالينا بمدينة السلام - حى المحروسة بمدينة السلام - حى معًا بمدينة السلام – مدينة الخيالة بالبساتين" لتوزيع عبوات المواد الغذائية والبطاطين تزامنًا مع الاحتفال بتلك المناسبة.

كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات بجميع مديريات الأمن لزيارة عدد من المناطق الأولى بالرعاية وتم خلالها توزيع الهدايا العينية على المواطنين.

ولاقت المبادرة قبولًا واستحسانًا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والاجتماعى.