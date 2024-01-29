الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هاربة من 86 سنة سجن.. القبض على مالكة شركة توريد مستلزمات طبية

ارشيفية
ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط مالكة شركة لتوريد المستلزمات الطبية، مقيمة بمحافظة الغربية؛ لكونها مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 86 سنة وكفالات مالية في 152 حكم مستأنف، جزئى بتهم تبديد.

كما تم ضبط مالك محل أدوات كهربائية مقيم بمحافظة القليوبية؛ لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 50 سنة وكفالات مالية في 42 حكم مستانف، جزئى بتهم تبديد، إستيلاء، إيصال أمانة.

وأسفرت الجهود أيضًا عن ضبط مالك ورشة خراطة، مقيم بمحافظة الشرقية لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 40 سنة وكفالات مالية في 53 حكم مستأنف، جزئى بتهم تبديد، إستيلاء، شيك.

كما تم ضبط مالك مصنع للكابلات الكهربائية مقيم بمحافظة القليوبية، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية في 52 حكم (مستأنف، جزئى) بتهم (تبديد، إيصال أمانة).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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