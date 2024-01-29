ضبط عاطل يدير مسكنه كورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عاطل «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بتصنيع الألعاب النارية بورشة بمسكنه والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وعُثر بحوزته على 50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام و10 كيلو نترات و50 كيلو بارود خام وكمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة وكمية كبيرة من الشرائط اللاصقة والمقصات وكمبروسر هواء وأسطوانة بوتاجاز وميزان وماكينة طحن وخلط، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها والتربح منها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.