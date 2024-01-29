ضبط 10 بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تنقيب 10 – لثلاثة منهم معلومات جنائية، عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

ضبط 10 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة قطرها 2 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.