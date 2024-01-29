الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تضبط 44976 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏44976 مخالفة مرورية متنوعة.

مخالفات متنوعة 

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الإثنين: إنه «تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (44976 ) مخالفة مرورية متنوعة»:

- (8386) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (473) مخالفة سير دون تراخيص.

- (62) مخالفة دراجة نارية.

- (1228) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (26) مخالفات موقف عشوائي.

- (11) مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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