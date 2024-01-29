على عينك يا تاجر.. "منجد" يرشد عن أماكن للتنقيب عن الآثار على "فيسبوك"

كشفت مصادر أمنية أنه تم رصد إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم القائم عليها بالسماح للمشتركين بالترويج لأماكن للتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأضافت المصادر أنه تبين أن القائم على إدارة الصفحة "منجد" له معلومات جنائية، مقيم بمدينة دمياط، وتم ضبطه وبحوزته الهاتف المستخدم في إدارة الصفحة.

وأقر المتهم بإدارة الصفحة بهدف التوسط في عمليات البحث عن الآثار وتسهيل بيعها، والنصب على المواطنين كوسيلة للكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق.