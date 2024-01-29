القبض على 16 متهمًا بالتنقيب غير الشرعي عن خام الذهب في قنا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على 16 متهما في التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب في قنا، وتم احالة المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.

قالت الداخلية في بيان لها، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعي.

تفاصيل تحريات قطاع الأمن العام

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام،بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام تشكيل عصابى يضم 16 متهما- مقيمين بمحافظتى القاهرة وقنا تخصص نشاطهم في التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب، وإدارتهم لـ2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على كمية من خام الذهب وزنت 915 جرام و100 جرام نحاس ومبلغ مالى- كمية من الأدوات المستخدمة في تشكيل وسبك ومعايرة الذهب 2 ماكينة عد نقود، وبمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة، تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ 10 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».