بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تنظم زيارة للمتحف القومي للحضارات بالفسطاط

نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات للأطفال ذوي الإعاقة «قادرون بإختلاف» لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.

زيارة للمتحف القومى للحضارات

وتم تنظيم زيارة إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط لعدد من الأطفال من ذوي الإعاقة «قادرون بإختلاف» وذويهم تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنيات تاريخية.

وقد شملت الزيارة عروض مسرحية تاريخية، بالإضافة إلى زيارة إلى وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية ببحيرة عين الحياة بالفسطاط، حيث تم تقديم عروض للخيالة والكلاب البوليسية، كما تضمن البرنامج إحتفالية غنائية وعروض موسيقية.

ومن جانبهم توجه الحضور بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة فئات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.