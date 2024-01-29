ننشر جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة والدقهلية والشرقية والأقصر والمنوفية ومحور قناة السويس جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الجيزة

-ضبط تاجر له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر وبحوزته كمية من مخدر البودر وعدد من العقاقير المخدرة وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة مخدر البودر وزن 1 كيلو جرام ميزان إلكترونى وسلاح أبيض ومبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة.

-ضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزته 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

-ضبط عاطلان «لأحدهما معلومات جنائية» مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزتهما 2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

مديرية أمن الدقهلية

-ضبط عنصران إجراميان «لهما معلومات جنائية» – مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية من مخدري الحشيش، الهيروين وبندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ودراجة نارية- مبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة.

-ضبط عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض

-ضبط عنصريين إجراميين «لهما معلومات جنائية» – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وبندقية آلية وبخزينتها 10 طلقات

مديرية أمن الشرقية

-ضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية»– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات.

-ضبط عنصر إجرامى «له معلومات جنائية»– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الأقصر

-ضبط عنصر إجرامى «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – فرد محلى وعدد من الطلقات.

مديرية أمن المنوفية

-ضبط عنصر إجرامى «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم وبحوزته (كمية لمخدرى «الحشيش، الهيروين» وفرد محلى وطلقة.

محور قناة السويس

-ضبط ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية وبحوزتها (4 كيلو جرام من مخدر الأفيون، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،700،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.