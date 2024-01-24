الأمن العام يضبط 25 هاربًا و20 بلطجيًا و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.



أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وتم ضبط 319 قضية مواد مخدرة بإجمالى 357 متهما ضُبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 131،810 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 36،170 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 15،514 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 11،735 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2،542 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،945 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1،780 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 714 جراما، و972 قرصا مخدرا.



وضبط 211 قطعة سلاح نارى بحوزة 185 متهما، وهي عبارة عن 36 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 131 فردا محليا، 570 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 243 قطعة سلاح أبيض.



وتنفيذ 85334 حكما قضائيا متنوعا، عبارة عن 333 حكم جناية، و26545 حكم حبس جزئى، و4584 حكم حبس مستأنف، و42665 حكم غرامة، و11207 مخالفات.



ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهما ارتكبوا 11 حادثا متنوعا، 25 هاربًا من أحكام، 20 بلطجيًا، ضبط 278 دراجة نارية مخالفة.



وفحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الموادالمخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار تمرار الحملات الأمنية.