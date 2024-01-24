الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 25 هاربًا و20 بلطجيًا و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وتم ضبط 319 قضية مواد مخدرة بإجمالى 357 متهما ضُبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 131،810 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 36،170 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 15،514 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 11،735 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2،542 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،945 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1،780 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 714 جراما، و972 قرصا مخدرا.

وضبط 211 قطعة سلاح نارى بحوزة 185 متهما، وهي عبارة عن 36 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 131 فردا محليا، 570 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 243 قطعة سلاح أبيض.

وتنفيذ 85334 حكما قضائيا متنوعا، عبارة عن 333 حكم جناية، و26545 حكم حبس جزئى، و4584 حكم حبس مستأنف، و42665 حكم غرامة، و11207 مخالفات.

ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهما ارتكبوا 11 حادثا متنوعا، 25 هاربًا من أحكام، 20 بلطجيًا، ضبط 278 دراجة نارية مخالفة.

وفحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الموادالمخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار تمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية حملات موسعة تشكيل عصابي المواد المخدرة الأسلحة النارية

مواد متعلقة

احتفالًا بعيد الشرطة.. الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع قيادات الداخلية

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار