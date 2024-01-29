الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير581 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 41 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

متروكة
متروكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها اليوم الأثنين، من ضبط 581 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 41 من السيارات المتروكة وسحب 1557 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تمكنت شرطة المرور من رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في القاهرة والمحافظات

وقالت الداخلية إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

 سحب 1557 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني 

كما تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1557 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس

عدم إرتداء الخوذة 41 سيارة متروكة بالشوارع تحرير581 مخالفة الأجهزة الأمنية القاهرة الملصق الالكتروني

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