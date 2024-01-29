ضبط 3 متهمين بسرقة "توك توك" في الشرقية

كشفت مصادر أمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية بموقع «فيس بوك» متضمنًا تعليقًا مدعومًا بصور ومقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون مركبة «توك توك» بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أمام منزله بمحافظة الشرقية.

3 متهمين وراء سرقة «توك توك» من أمام منزل بالشرقية

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين «لإثنين منهم معلومات جنائية» وبحوزتهم مركبة «التوك توك» المستخدمة في الواقعة والدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية