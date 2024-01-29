الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة "توك توك" في الشرقية

متهمين
متهمين

كشفت مصادر أمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية بموقع «فيس بوك» متضمنًا تعليقًا مدعومًا بصور ومقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون مركبة «توك توك» بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أمام منزله بمحافظة الشرقية.

3 متهمين وراء سرقة «توك توك» من أمام منزل بالشرقية

 فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين «لإثنين منهم معلومات جنائية» وبحوزتهم مركبة «التوك توك» المستخدمة في الواقعة والدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة محكمة استمرار حبس

مواد متعلقة

حملات أمنية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة فى 3 محافظات

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل|الرئيس السيسى والمستشار الألمانى: حل الدولتين هو الأساس لاستعادة السلام بالمنطقة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل