حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 3 محافظات

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، ودمياط، وأسيوط، حملات أمنية بعددٍ من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش و5.700 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدر الشابو وفرد محلى وطلقة بحوزة 3 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش و10 كيلو جرامات لمخدر البانجو و7.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين، و2 فرد محلى وعدد من الطلقات وبحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط 69 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها 12 بندقية آلية و3 مسدس و16 بندقية خرطوش و38 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 46 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 19 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 4.470 كيلو جرام لمخدر الحشيش و3.770 كيلو جرام لمخدر الهيروين و3.500 كيلو جرام لمخدر البانجو و2.510 كيلو جرام لمخدر الشابو مع 25 متهمًا لـ 21 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 938 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.