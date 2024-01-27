السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى لتزوير الأختام الحكومية بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام عاطل «له معلومات جنائية» ومالك ورشة طباعة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة والأجهزة والأدوات المستخدمة في تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة، وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات اللواء محمود أبوعمرة البحث الجنائي معلومات جنائية تشكيل عصابي أختام شعار الجمهورية

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