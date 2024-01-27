ضبط 250 طربة "حشيش" بحوزة عاطل في شمال سيناء

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه،وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرامًا، ومبلغ مالى «متحصلات بيع المواد المخدرة»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون و750 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.