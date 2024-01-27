48 غرزة.. سائق ميكروباص يعتدي على شاب بـمطواة

تواصل أجهزة الأمن في القاهرة جهودها لضط السائق المتهم في واقعة التعدي على شاب واصابة بجرح قطعي بالوجه بسبب أولوية المرور بسيارته في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

كما تجري المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان في محاولة للوصول إلى هوية سائق الميكروباص المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية، بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الاول من مستشفي الدولي العام يفيد بإصابته شاب بجرح قطعي في الوجة إثر تعدي سائق ميكروباص بسبب أولوية المرور بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث تبين بإصابة شاب بـ 48 غرزة بالوجة إثر مشاجرة مع سائق ميكروباص بسبب أولوية المرور وتم تحرير محضر بالواقعة.