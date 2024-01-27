السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطلين متهمين بالاتجار في الأسلحة والمخدرات بأسيوط

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عاطلين «لأحدهما معلومات جنائية» مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بمخدر الأفيون وكذا الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية لمخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام و20 فرد محلى و5 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ودراجة نارية «بدون ترخيص».

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار،هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ب 450 ألف جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات الأسلحة والذخائر معلومات جنائية مخدر الأفيون الأسلحة النارية

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