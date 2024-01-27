السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 131 قطعة سلاح و297 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

سلاح
سلاح

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 131قطعة سلاح ناري، و297 قضية مخدرات، وتنفيذ 84843 حكم قضائي متنوع، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 131 قطعة سلاح ناري بحوزة 111 متهما».

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84843 حكم قضائي متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 297 قضية مخدرات بحوزة 330 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 33 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14 متهمًا.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 352 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 25897مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة مديريات الأمن مواصلة الحملات الأمنية قضية مخدرات سلاح نارى

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