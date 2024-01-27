السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقت حمولة "خام باراسيتامول" على طريق الإسكندرية الصحراوي

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابى سرق 27 بالتة من خام مادة الباراسيتامول من حمولة سيارة شركة أدوية على طريق الإسكندرية الصحراوى.

وكان قسم أول شرطة المنتزه تلقى بلاغا  من (مسئول بإحدى شركات الأدوية، و"سائق" بشركة نقل) بأن الشركة محل عمل الأول مُتعاقدة مع شركة نقل محل عمل الثانى لنقل العقاقير الطبية الخاصة بها، وأن الثانى استلم شُحنة (بالتات تزن 25،600 طن من خام مادة الباراسيتامول) لنقلها من ميناء العين السخنة بالسويس إلى مقر الشركة الكائن بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة الثانى.

وأضاف أنه أثناء توقفه لتفقد السيارة بطريق (القاهرة / الإسكندرية  الصحراوى) بالبحيرة تبين فتح باب الكونتينر ووجود كسر بالقفل الخاص به وعقب وصوله لتسليم الشحنة قاموا بالجرد وتبين سرقة (27 بالتة تزن 540 كجم). 

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" وسائق- مقيمين بمحافظة القاهرة) واستخدامهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فـى إرتكاب واقعة والمسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تشكيل عصابي حمولة سيارة شركة أدوية طريق الاسكندرية الصحراوي قسم أول شرطة المنتزه شركات الأدوية

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