السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 47540 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

قالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت، إنه تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 47540 مخالفة مرورية متنوعة:

- (8531) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (704) مخالفة سير دون تراخيص.

- (43) مخالفة دراجة نارية.

- (1293) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (28) مخالفات موقف عشوائي.

- (10) مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور ة الطرق والمحـاور مديريات الأمن المختلفة وزارة الداخلية ضبط المخالفين

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