ضبط تشكيل عصابى بتهمة الصيد الجائر من بحيرة البرلس

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الصيد عن طريق الكهرباء من بحيرة البرلس بدائرة مركز شرطة البرلس.

وضم عناصر التشكيل العصابي 7 صيادين وذلك حال استقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بمدينة بلطيم بدائرة المركز، وبحوزتهم (فرد محلى و5 طلقات - 7 قطع أسلحة بيضاء - مولد كهربائى - موتور خاص باللانش قارب خشبى - جركن بنزين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم الصيد عن طريق الكهرباء.