السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 750 طربة حشيش مع عنصرين إجراميين بالإسكندرية

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عنصرين إجراميين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وبحوزتهما 750 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 75 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5،250،000 جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة والأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية محافظة الإسماعيلية مخدر الحشيش

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