القبض على عاطل بـ16 تمثالا فرعونيا مقلدا للنصب على المواطنين

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالقبض على شخص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وبحوزته 16 تمثال فرعونى مقلد وكمية من المواد المخدرة بقصد التعاطى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين وحيازته لسلاح ناري.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (طبنجة و3 خزائن و20 طلقة – كمية من مخدرى " حشيش، هيروين" - 16 تمثال فرعونى مختلف الأحجام والأنواع " مُقلدين" - سيارة ملكه – مبلغ مالى).

بمواجهته تعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والتماثيل الفرعونية المقلدة بقصد النصب على عملائه من راغبى شراء القطع الأثرية والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.