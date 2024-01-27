ضبط تاجر مخدرات بحوزته 28 كيلو حشيش و16 ألف قرص مخدر بمطروح

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطل بمطروح بقصد الاتجار تُقدَّر قيمتها المالية بأكثر من 3.5 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (28 كيلو من مخدر الحشيش – 16000 قرص مخدر- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.560.000) ثلاثة ملاين وخمسمائة وستون ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.